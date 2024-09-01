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🥉Богодайко здобув для України бронзову нагороду на Паралімпіаді-2024, Трусов отримав дискваліфікацію

Руслан Травкін — 1 вересня, 18:39
🥉Богодайко здобув для України бронзову нагороду на Паралімпіаді-2024, Трусов отримав дискваліфікацію
Євген Богодайко
Getty images

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Євген Богодайко став бронзовим медалістом у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB6. Андрій Трусов фінішував другим, але отримав дискваліфікацію.

Плавання. 100 метрів брасом, чоловіки. SB6:

1. 🥇 Хун Ян (Китай) — 1:18,34

2. 🥈 Нельсон Кріспін (Колумбія) — 1:19,76

3. 🥉 Євгеній Богодайко (Україна) — 1:20,70

Варто нагадати, що 8 років тому Євген Богодайко встановив паралімпійський рекорд у цій дисципліні. Вчора, 31 серпня, Трусов та Богодайко принесли Україні дві медалі у запливі на 200 метрів комплексним стилем (клас SM7).

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після трьох змагальних днів наша збірна посідає 16 місце в медальному заліку, маючи 23 нагород: 2 золоту, 10 срібних та 11 бронзових.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.

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