🥉Гонтар принесла Україні медаль у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів брасом серед представниць класу SB5.

20-річна українка Анна Гонтар стала бронзовою призеркою, подолавши дистанцію за 1:44,25 хвилини. Золото дисципліни здобула британка Харві Грейс, срібну медаль отримала представниця Китаю Чжан Лі.

Плавання. 100 метрів брасом, жінки. SB5

1. 🥇 Харві Грейс (Велика Британія) — 1:42,33

2. 🥈Чжан Лі (Китай) — 1:43,17

3. 🥉 Анна Гонтар (Україна) — 1:44,25

У доробку українки вже є бронза цих Ігор — у жіночому плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представниць класу S6. На цій дистанції вона здобула третє місце на Олімпіаді-2020 у Токіо (пройшла у 2021 році через пандемію коронавірусу).

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після трьох змагальних днів наша збірна посідає 20 місце в медальному заліку, маючи 19 нагород: 1 золоту, 9 срібних та 9 бронзових.

За всіма подіями четвертого змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.