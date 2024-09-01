Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

🥉 Колінько виграв бронзову медаль Парижа-2024 у боччі

Денис Шаховець — 1 вересня, 18:35
🥉 Колінько виграв бронзову медаль Парижа-2024 у боччі
Артем Колінько
Жовтоводська міська рада

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, медальна скарбничка збірної України поповнилася черговою нагородою.

Артем Колінько, який виступає у класі ВC4 у боччі, здобув перемогу над хорватом Давором Комаром у бронзовому фіналі — 4:3.

Колінько не зміг позмагатися за золото, оскільки в 1/2 фіналу поступився представнику Колумбії Еділсону Чіка Чіка — 1:3.

Для збірної України це 22-та медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 2 золота, 10 срібних нагород і 10 бронзових.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

Паралімпіада-2024

16-річна Коржова фінішувала п'ятою в фіналі Паралімпіади-2024
🥉Богодайко здобув для України бронзову нагороду на Паралімпіаді-2024, Трусов отримав дискваліфікацію
Паралімпіада-2024. День 4. Текстова трансляція
На Паралімпіаді перенесли змагання з триатлону через якість води у Сені
12 шансів на медалі: розклад фіналів за участю українців у четвертий день Паралімпіади-2024

Останні новини