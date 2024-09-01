🥉 Колінько виграв бронзову медаль Парижа-2024 у боччі

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, медальна скарбничка збірної України поповнилася черговою нагородою.

Артем Колінько, який виступає у класі ВC4 у боччі, здобув перемогу над хорватом Давором Комаром у бронзовому фіналі — 4:3.

Колінько не зміг позмагатися за золото, оскільки в 1/2 фіналу поступився представнику Колумбії Еділсону Чіка Чіка — 1:3.

Для збірної України це 22-та медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 2 золота, 10 срібних нагород і 10 бронзових.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.