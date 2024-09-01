Полянський здобув срібло, Шеремет зупинилась за крок до медалі на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх, що проходять у французькому Парижі, скарбничка збірної України поповнилась черговою нагородою.

Паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м). На останніх метрах дистанції українець, якому належить світовий рекорд у цій дисципліні, зміг випередити італійця Джакомо Періні. Перше місце — у британця Бенджаміна Причарда.

1. 🥇Бенджамін Причард (Велика Британія) 9:03.84

2. 🥈 Роман Полянський (Україна) 9:14.47

3. 🥉 Джакомо Періні (Італія) 9:16.38

У жіночому фіналі українка Анна Шеремет зупинилася за крок до нагороди. Вона зі старту йшла другою, однак за 200 метрів до фінішу програла позицію представницям Франції та Норвегії. Золото — в активі ізраїльтянки Моран Семюел.

1. 🥇Моран Самюел (Ізраїль) 10:25.40

2. 🥈 Біргіт Скарштейн (Норвегія) 10:33,96

3. 🥉Наталі Бенуа (Франція) 10:34.40

4. Анна Шеремет (Україна) 10:39.26

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.