🥇🥉 Сербін зі світовим рекордом виграв золото Паралімпіади-2024, Чуфаров здобув бронзу

На Паралімпійських іграх 2024 року, що відбуваються у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку золотою та бронзовою нагородами у плаванні.

Михайло Сербін та Данило Чуфаров завоювали медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11.

Плавання. 100 метрів, спина, чоловіки. S11:

1. 🥇 Михайло Сербін (Україна) — 1:05,84 (WR)

2. 🥈 Давид Кратохвіл (Чехія) — 1:06,54

3. 🥉 Данило Чуфаров (Україна) — 1:07,03

Зазначимо, що Михайло Сербін встановив світовий рекорд. Відзначимо, що попередній світовий рекорд належав саме йому. Данило Чуфаров, який фінішував третім, у кваліфікації показав кращий результат, ніж Михайло.

У жіночому фіналі цієї дисципліни українки Марина Піддубна та Катерина Ткачук залишились без медалей, фінішувавши відповідно шостою та восьмою.

Сьогодні, 1 вересня, Україні медаль приніс Євген Богодайко у плаванні на 100 метрів брасом. Андрій Трусов фінішував другим, але отримав дискваліфікацію через порушення техніки.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом із 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Cтаном на зараз наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 25 нагород: 3 золота, 10 срібних і 12 бронзових.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні.