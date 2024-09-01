Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 1 вересня

1 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом третього змагального дня буде розіграно 63 комплекти нагород у 16 видах спорту.

У медальних фіналах виступлять стрибунка у висоту Оксана Зубковська, веслувальники Анна Шеремет, Роман Полянський, Дарія Котик та Станіслав Самолюк, триатлоністка Аліса Колпакчи, плавчиня Вероніка Коржова, а також Вікторія Шпачинська, яка змагається у секторі штовхання ядра.

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Решта українців намагатимуться кваліфікуватися до фіналів у попередніх раундах.

9:30. 🏸 Бадмінтон — жінки, чвертьфінал, SL3. Оксана Козина — Халіме Їлдиз (Туреччина)

10:30. 🔫 Стрільба — змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1. Ірина Щетнік

10:30. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів брасом, SB6. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко

10:38. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10. Ігор Німченко

🥇11:00. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, стрибки у довжину, F12. Оксана Зубковська

11:15. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, S11. Данило Чуфаров, Михайло Сербін

11:25. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 100 метрів на спині, S11. Катерина Ткачук, Марина Піддубна

11:47. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4. Марина Вербова

🥇12:10. 🚣 Академічне веслування — жінки, одиночні екіпажі, PR1. Анна Шеремет

12:15. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів брасом, SB5. Андрій Драпкін, Данило Семенихін

12:25. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 100 метрів брасом, SB5. Анна Гонтар

12:30. 🔫 Стрільба — змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук

🥇12:30. 🚣 Академічне веслування — чоловіки, одиночні екіпажі, PR1. Роман Полянський

12:55. ⚾️ Бочча — чоловіки, півфінал, ВC4. Артем Колінько

🥇13:10. 🚣 Академічне веслування — змішані пари, PR2. Дарія Котик, Станіслав Самолюк

🥇13:55. 🎽 Триатлон — жінки, PTS5. Аліса Колпакчи

18:30. 🥎 Голбол — чоловіки, відбір, група В. Китай — Україна

🥇18:37. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 100 метрів брасом, SB6. Вероніка Коржова

19:00. 🏐 Волейбол стоячи — чоловіки, відбір, група В. Україна — Німеччина

🥇20:00. ⚫️ Легка атлетика — жінки, штовхання ядра, F20. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після трьох змагальних днів наша збірна посідає 20 місце в медальному заліку, маючи 19 нагород: 1 золоту, 9 срібних та 9 бронзових.