Україна вийшла до плейоф Паралімпіади з голболу

Збірна України з голболу зазнала розгромної поразки від Китаю в межах заключного туру Паралімпійських ігор-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1. Українці вийшли до плейоф змагань з другого місця. Раніше вони переграли Японію та Єгипет.

У межах чвертьфіналу збірна України зустрінеться проти Ірану. Поєдинок заплановано на понеділок, 2 вересня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Напередодні Михайло Сербін та Данило Чуфаров завоювали медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом із 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Cтаном на зараз наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 25 нагород: 3 золота, 10 срібних і 12 бронзових.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні.