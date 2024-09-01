🥇 Зубковська виграла для України золото на п'ятій Паралімпіаді поспіль

Українські паралімпійці виграли другу золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024. Легкоатлетка Оксана Зубковська, яка виступає у класі Т12, стала найкращою у секторі зі стрибків у довжину.

У найкращій спробі 43-річна українка стрибнула на 5,78 метра й виграла золоту нагороду, яка стала для неї п'ятою поспіль на Паралімпійських іграх.

Першу в кар'єрі паралімпійську медаль Оксана Зубковська виграла у Пекіні-2008. Так само володарці чинного світового рекорду (6,60 м) не було рівних у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, тож відтепер вона є п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою. Також в активі українки шість золотих нагород чемпіонатів світу.

Стрибки у довжину, жінки. Клас Т12:

1. 🥇 Оксана Зубковська (Україна) — 5,78

2. 🥈 Сара Мартінез (Іспанія) — 5,35

3. 🥉 Лінда Хамрі (Алжир) — 5,30

Для збірної України це 20-та медаль загалом у Парижі-2024, враховуючи срібні та бронзові. Однак паралімпійським чемпіоном у Франції раніше став лише плавець Олександр Комаров, який виграв заплив на 100 метрів вільним стилем у класі S5.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.