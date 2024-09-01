16-річна Коржова фінішувала п'ятою в фіналі Паралімпіади-2024

Українська плавчиня Вероніка Коржова стала п'ятою в фіналі Паралімпійських ігор-2024 на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6.

16-річна представниця Донеччини завершила змагання з часом 1:39,72, відставши від чемпіонки на 8,42 секунди. Золото завоювала представниця Великої Британії Мейсі Саммерс-Ньютон, що фінішувала за 1:31,30 та встановила рекорд паралімпійських ігор.

Раніше бронзову нагороду здобув Євген Богодайко у класі SB6 у плаванні на 100 метрів брасом.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після трьох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями четвертого змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.