🥉Семенихін завоював бронзу Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024 року, що відбуваються у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку на ще одну нагороду

Данило Семенихін став бронзовим призером Паралімпіади у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB5. Українець фінішував з часом 1:30,96 та відстав від швейцарця Лео Маккрі на 3, 81 секунди.

Інший український плавець Андрій Драпкін фінішував з шостим часом, проте згодом був дискваліфікований.

Плавання. 100 метрів, брас, чоловіки. SB5:

1. 🥇 Лео Маккрі (Швейцарія) — 1:27,15;

2. 🥈 Антоній Понсе (Іспанія) — 1:29,43;

3. 🥉 Данило Семенихін (Україна) — 1:30,96;

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Андрій Драпкін (Україна) — Дискваліфікація.

У жіночому фіналі цієї дисципліни 16-річна українська плавчиня Вероніка Коржова стала п'ятою

Сьогодні, 1 вересня, Україні медаль приніс Євген Богодайко у плаванні на 100 метрів брасом. Андрій Трусов фінішував другим, але отримав дискваліфікацію через порушення техніки. Також Михайло Сербін та Данило Чуфаров завоювали медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Cтаном на зараз наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 25 нагород: 3 золота, 10 срібних і 13 бронзових.

За всіма подіями четвертого дня Паралімпіади-2024 слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні.