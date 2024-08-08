Срібло Насібова і бронза Беленюка: підсумки виступу українських спортсменів 8 серпня

8 серпня, у тринадцятий день Олімпійських ігор-2024, що добігають кінця у Парижі, українські атлети змагалися у 7 видах програми.

У греко-римській боротьбі українці здобули одразу дві медалі. Срібло Україні у ваговій категорії до 67 кг приніс Парвіз Насібов. У фіналі він мінімально поступився іранцю Саїду Есмїїлі Левесі. Це вже друга поспіль поразка українця у фіналі ОІ. У Токіо-2020 він теж здобув срібло.

Також бронзу у ваговій категорії до 87 кг здобув олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк. У матчі за 3 місце він здолав поляка Аркадіуша Кулинича. Після перемоги Жан вирішив завершити кар'єру.

Парвіз Насібов (у червоному)

Фото: Getty Images

Веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок невдало розпочали змагання на каное-одиночці на дистанції 200 м. Обидві українки фінішували четвертими (перші двоє вийшли напряму у півфінал) у своїх заїздах і відправились у чвертьфінал.

У чвертьфіналі обидві українки виграли свої запливи та вийшли в 1/2 фіналу.

Анастасія Рибачок

Фото: Getty Images

Український екіпаж пробився у фінал, де посів 4 місце у фіналі чоловічих змагань з веслування на байдарках-четвірках, відставши від бронзи на 1 секунду.

Україну представили Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов. Зазначимо, що для нашої збірної це був перший в історії фінал у цій дисципліні.

Євгенія Казбекова із загальними 84,6 очками показала 15-й результат та не зуміла потрапити до фіналу двоборства у скелелазінні. Для українки ця Олімпіада вже завершена.

Фантастичний перформанс видала в 1/8 фіналу борчиня Аліна Грушина-Акобія. Українка поступалася ексукраїнці Ангеліні Лис, яка представляє Польщу, — 5:13, але спромоглася на епічний камбек — 16:13. Проте вже наступний поєдинок для 24-річної представниці Полтавщини став програшним. Грушина-Акобія програла американці Гелен Маруліс.

Василь Михайлов зазнав поразки від Майлса Назема Аміна з Сан-Марино у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби та завершив свої виступи в цьому змаганні.

Українська грація Таїсія Онофрійчук пройшла у фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці.

Першу частину кваліфікації вона завершила на 3 сходинці, а після другої опустилася на 4-те. Загалом у фінал пройшли 10 спортсменок. Він відбудеться завтра, 9 серпня.

Таїсія Онофрійчук

Фото: Getty Images

Каміла Конотоп розпочала свої виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг зі встановлення олімпійського рекорду в ривку, який, щоправда, протримався менш ніж три хвилини.

На жаль, вже на другому підході вона отримала травму. Та попри це, українка закінчила виступи на 7 місці.

Отже, у скарбничці збірної України тепер 10 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові. У медальному заліку Україна піднялась на 15 сходинку.