Беленюк завершив кар'єру, зібравши повний комплект медалей Олімпійських ігор

Український спортсмен Жан Беленюк завершив кар'єру борця греко-римського стилю.

Після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем у бронзовій сутичці на Олімпійських іграх 2024, Жан зняв свої борцівки на рингу, що символізує завершення кар'єри.

Зазначимо, що Беленюк є срібним призером Олімпіади-2020 у Токіо (пройшла у 2021 році через пандемію коронавірусу), та має золоту медаль Ріо-2016, а здобута на Іграх-2024 бронза стала останньою олімпійською нагородою українця, та закрила повний комплект медалей.

Також український боєць має низку медалей з чемпіонатів світу, він здобував золото у Лас-Вегасі-2015 та Нур-Султані-2019, срібло у Будапешті-2018, і бронзові медалі у Ташкенті-2014 та Белграді-2023.

На чемпіонатах Європи Жан отримував золоті медалі у Вантаа-2014, Рига-2016 і Бурахест-2019, також має бронзові нагороди континентальної першості Белград-2021, Варшава-2021 та Бухарест-2024.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.