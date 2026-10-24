Все попереду: Беленюк – про кар'єру в ММА

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк заявив, що не збирається завершувати свою кар'єру в ММА.

Його слова передає LuckyPunch.

Жан готовий до комунікації стосовно наступного бою.

"Я завжди підтримую фізичну форму, тому я готовий виходити. Я відкритий до комунікації. В мене є відчуття, що в бойових мистецтвах я лише стаю на цей шлях і в мене все попереду", – заявив Беленюк.

У своєму дебютному поєдинку за правилами ММА Жан переміг 53-річного ізраїльтянина Хаїма Гозалі. Після двох хвилин протистояння команда ізраїльського бійця відмовилася від продовження поєдинку, і рефері достроково зупинив бій, зафіксувавши перемогу Беленюка технічним нокаутом.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "срібло" Ріо-2016.

Щоправда, нещодавно спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.