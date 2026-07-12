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Розраховував на борцівську техніку: Беленюк – про дебютну перемогу в ММА

Олександр Булава — 12 липня 2026, 22:24
Розраховував на борцівську техніку: Беленюк – про дебютну перемогу в ММА
Жан Беленюк
Скріншот

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оцінив свою дебютну перемогу в ММА.

Його слова передає Укрінформ.

Українець вже у першому раунді поєдинку змусив капітулювати ізраїльтянина Хаїма Гозалі.

"Зрозуміло, що я в цій сутичці, перш за все, розраховував, на борцівську техніку. Ця тактика виявилася успішною. Одразу провів прийом, поклав суперника на підлогу і зверху довгою серією ударів завершив поєдинок.

Мені дуже приємно, що своїм успіхом приніс багато позитивних емоцій вболівальникам. Можливо, що й мотивував юнаків до занять бойовими мистецтвами", – додав спортсмен.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "срібло" Ріо-2016.

Нещодавно 34-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

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