Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк анонсував свій наступний бій в ММА.

Про це боєць розповів в Інстаграм.

Беленюк заявив, що розпочав підготовку до другого поєдинку. Ім'я суперника наразі не розголошується.

"Сьогодні отримав пропозицію наступного бою. Готуємось!", – розповів Беленюк.

У своєму дебютному поєдинку за правилами ММА Жан переміг 53-річного ізраїльтянина Хаїма Гозалі. Після двох хвилин протистояння команда ізраїльського бійця відмовилася від продовження поєдинку, і рефері достроково зупинив бій, зафіксувавши перемогу Беленюка технічним нокаутом.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "срібло" Ріо-2016.

Нещодавно 34-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.