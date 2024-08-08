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Онофрійчук пройшла у фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці

Андрій Яросименко — 8 серпня, 19:10
Онофрійчук пройшла у фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці

Українська грація Таїсія Онофрійчук пройшла у фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024.

Кваліфікація у цій дисципліні складається з двох частин. У першій частині українка виконувала вправи з обручем і м'ячем, та отримала 34.250 і 35.250 балів відповідно. Це дозволило їй посісти третє у заліку.

У другій частині кваліфікації, Таїсія отримала 33.750 балів за вправи з булавами, та 32.500 балів за виступ зі стрічкою. У підсумку, Онофрійчук посіла четверту сходинку загального заліку з оцінкою 135.750 балів, та впевнено пройшла у фінал дисципліни, куди потрапляють десять найкращих гімнасток. Він відбудеться завтра, 9 серпня.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.

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