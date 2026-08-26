Кроуфорд зустрівся із Беленюком: боксер одразу поліз у боротьбу з олімпійським чемпіоном

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби Жаном Беленюком. І їхня зустріч одразу перетворилася на веселу спортивну сутичку.

Щойно Кроуфорд побачив українського борця, він вирішив перевірити його навички та жартома кинувся йому в ноги, намагаючись провести прийом. Беленюк не розгубився, а сам момент зустрічі перетворився на дружню імпровізовану боротьбу двох чемпіонів.

Зрештою спортсмени посміялися, обійнялися, а Беленюк вручив американцю невеликий подарунок – схоже, пам'ятну монету.

Нагадаємо, Кроуфорд зараз перебуває в Україні з візитом та вже встиг провести низку важливих зустрічей. Зокрема, легендарний боксер побував у Києві, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також : Беленюк після дебютної перемоги в ММА кинув виклик Тищенку

Під час зустрічі американець подарував главі держави цуценя американського пітбультер'єра, якому дали ім'я Фрея – на честь майбутньої української системи протиповітряної оборони.

Також Кроуфорд відвідав дитячу лікарню "Охматдит" та поспілкувався з українськими ветеранами.