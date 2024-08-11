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Срібна медаль Коляденко та особистий рекорд Дорощука: підсумки виступу українських спортсменів 10 серпня

Андрій Твердохліб — 11 серпня, 01:10
Срібна медаль Коляденко та особистий рекорд Дорощука: підсумки виступу українських спортсменів 10 серпня

У передостанній, п'ятнадцятий день Олімпіади в Парижі українські атлети змагалися у 8 видах спорту та здобули 12 медаль Олімпійських ігор-2024.

Борчиня Ірина Коляденко принесла у скарбничку України 12 медаль Олімпійських ігор. У фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг представниця Ірпеня програла японці Сакурі Мотокі. Отже, "срібло"!

Ірина Коляденко (зліва) під час фінальної сутички

Ірина Коляденко (зліва) під час фінальної сутички

НОК України
Ірина Коляденко

Ірина Коляденко

НОК України

Марія Повх не змогла пройти у медальний фінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024. Українка фінішувала шостою у півфіналі з часом 1:52.51 хвилин.

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок не змогли прибитися через сито півфіналу у вирішальний заплив каное-одиночки на 200 м. У підсумку, Рибачок посіла 6 місце у фіналі B й 14 загальне. Лузан на втішний заїзд не вийшла.

Олексій Середа, завдяки блискучій останній спробі, зумів пробитися у фінал зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. За шість раундів 18-річний українець набрав 405,05 балів, що дозволило посісти 11-те місце і вийти у фінал. До фіналу отримали путівку 12 найкращих результатів.

Олексій Середа, Париж-2024

Олексій Середа, Париж-2024

НОК України

На жаль, у фіналі Середа завершив змагання лише на 8 сходинці.

Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці, яка дозволяла вийти на матч за бронзову медаль, з вільної боротьби серед чоловіків (до 125 кг).

Муразі Мчелідзе пройшов у чвертьфінал у ваговій категорії до 97 кілограмів. Там українець програв грузину Гіві Матчарашвілі, однак той вийшов у фінал, а Мчелідзе отримав шанс поборотися у втішній сутичці за вихід у бронзовий фінал.

Збірна України з художньої гімнастики у складі Кіри Ширикіної, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Валерії Перемети та Марії Височанської посіла 7 місце у фіналі групового багатоборства. Результат українок — 65,700.

Олег "Kuzya" Кузнєцов не зміг вийти з групи у змаганнях з брейкінгу.

Стрибун у висотку Олег Дорощук став 6-м у фіналі. Попри особистий рекорд (2,31), легкоатлет із Кропивницького не зміг змагатися на більшій висоті.

Сестри Марина та Владислава Алексіїви посіли 5 місце в артистичному плаванні у змаганнях дуетів. Результат харків'янок за сумою технічної та довільної програм 538,6684 бала.

Валерія Пермикіна не змогла вийти у фінал у змаганнях зі сучасного п'ятиборства. Українка набрала у півфіналі B 1377 балів і посіла 9 місце.

Україна наразі посідає 21 сходинку в медальному заліку, маючи 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові.

В останній день Олімпіади буде розіграно 13 комплектів медалей у 8 видах спорту.

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