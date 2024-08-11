Срібна медаль Коляденко та особистий рекорд Дорощука: підсумки виступу українських спортсменів 10 серпня
У передостанній, п'ятнадцятий день Олімпіади в Парижі українські атлети змагалися у 8 видах спорту та здобули 12 медаль Олімпійських ігор-2024.
Борчиня Ірина Коляденко принесла у скарбничку України 12 медаль Олімпійських ігор. У фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг представниця Ірпеня програла японці Сакурі Мотокі. Отже, "срібло"!
Марія Повх не змогла пройти у медальний фінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024. Українка фінішувала шостою у півфіналі з часом 1:52.51 хвилин.
Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок не змогли прибитися через сито півфіналу у вирішальний заплив каное-одиночки на 200 м. У підсумку, Рибачок посіла 6 місце у фіналі B й 14 загальне. Лузан на втішний заїзд не вийшла.
Олексій Середа, завдяки блискучій останній спробі, зумів пробитися у фінал зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. За шість раундів 18-річний українець набрав 405,05 балів, що дозволило посісти 11-те місце і вийти у фінал. До фіналу отримали путівку 12 найкращих результатів.
На жаль, у фіналі Середа завершив змагання лише на 8 сходинці.
Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці, яка дозволяла вийти на матч за бронзову медаль, з вільної боротьби серед чоловіків (до 125 кг).
Муразі Мчелідзе пройшов у чвертьфінал у ваговій категорії до 97 кілограмів. Там українець програв грузину Гіві Матчарашвілі, однак той вийшов у фінал, а Мчелідзе отримав шанс поборотися у втішній сутичці за вихід у бронзовий фінал.
Збірна України з художньої гімнастики у складі Кіри Ширикіної, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Валерії Перемети та Марії Височанської посіла 7 місце у фіналі групового багатоборства. Результат українок — 65,700.
Олег "Kuzya" Кузнєцов не зміг вийти з групи у змаганнях з брейкінгу.
Стрибун у висотку Олег Дорощук став 6-м у фіналі. Попри особистий рекорд (2,31), легкоатлет із Кропивницького не зміг змагатися на більшій висоті.
Сестри Марина та Владислава Алексіїви посіли 5 місце в артистичному плаванні у змаганнях дуетів. Результат харків'янок за сумою технічної та довільної програм — 538,6684 бала.
Валерія Пермикіна не змогла вийти у фінал у змаганнях зі сучасного п'ятиборства. Українка набрала у півфіналі B 1377 балів і посіла 9 місце.
Україна наразі посідає 21 сходинку в медальному заліку, маючи 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові.
В останній день Олімпіади буде розіграно 13 комплектів медалей у 8 видах спорту.