Українець Kuzya не зміг вийти у чвертьфінал з брейкінгу

Українець (b-boy) Олег Kuzya Кузнецов виступив на перших змагання з брейкінгу в історії Олімпійських Ігор.

За підсумками групового турніру українець став третім та не зміг пробитися у плейоф. До 1/4 фіналу виходять по два найкращих з групи.

Kuzya у першому турі здолав австралійця J Attac з рахунком 17:1, другий раунд звів внічию з канадцем Phil Wizard — 1:1 (8-10 за голосами суддів), а у третьому поступився французу Dany Dann (0:2).

1. Phil Wizard (Канада) — 5 раундів (40 голосів)

2. Dany Dann (Франція) — 4 (37)

3. Kuzya (Україна) — 3 (29)

4. J Attack (Австралія) — 0 (2)

Брейкінг, або ж брейк-данс — це стиль вуличного танцю, він є частиною хіп-хоп культури. На Олімпіаді представлений вперше.

Напередодні жіночий турнір з брейкінгу завершила українкська b-girl Катерина Kate Павленко, яка в 1/4 фіналу поступилася представниці Китаю. Ще одна українка Анна Stefani Пономаренко не змогла подолати груповий етап.