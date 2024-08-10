Рибачок фінішувала шостою у фіналі Б Олімпіади-2024 у каное-одиночці на 200 м. Лузан не стартувала

Українська спортсменка Анастасія Рибачок виступила у втішному фіналі Б на Олімпійських іграх-2024 у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів.

Рибачок подолала дистанцію за 47,71 секунди. Це лише шостий результат у фіналі Б та чотирнадцятий загальний.

Ще одна українка Людмила Лузан не вийшла на старт. Причини наразі невідомі.

Нагадаємо, що 9 серпня Лузан і Рибачок вдруге поспіль здобули срібло Олімпіади у каное-двійці на 500 метрів.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.