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Рибачок фінішувала шостою у фіналі Б Олімпіади-2024 у каное-одиночці на 200 м. Лузан не стартувала

Руслан Травкін — 10 серпня, 15:07
Рибачок фінішувала шостою у фіналі Б Олімпіади-2024 у каное-одиночці на 200 м. Лузан не стартувала

Українська спортсменка Анастасія Рибачок виступила у втішному фіналі Б на Олімпійських іграх-2024 у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів.

Рибачок подолала дистанцію за 47,71 секунди. Це лише шостий результат у фіналі Б та чотирнадцятий загальний.

Ще одна українка Людмила Лузан не вийшла на старт. Причини наразі невідомі.

Нагадаємо, що 9 серпня Лузан і Рибачок вдруге поспіль здобули срібло Олімпіади у каное-двійці на 500 метрів.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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Анастасія Рибачок

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