Дорощук посів 6 місце у фіналі зі стрибків у висоту, показавши свій особистий рекорд

Український легкоатлет Олег Дорощук став шостим у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у висоту.

23-річний українець підкорив висоту 2,31 метра, що стало його особистим рекордом. Втім, йому не вдалося подолати позначку у 2,34 метри.

Нагадаємо, в червні цього року Дорощук став бронзовим призером чемпіонату Європи.

Фінал Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у висоту продовжується. В текстовому онлайні зручно відслідковувати результати 15-го дня.