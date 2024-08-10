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Дорощук посів 6 місце у фіналі зі стрибків у висоту, показавши свій особистий рекорд

Ігор Чернявський — 10 серпня, 21:30
Дорощук посів 6 місце у фіналі зі стрибків у висоту, показавши свій особистий рекорд

Український легкоатлет Олег Дорощук став шостим у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у висоту.

23-річний українець підкорив висоту 2,31 метра, що стало його особистим рекордом. Втім, йому не вдалося подолати позначку у 2,34 метри.

Нагадаємо, в червні цього року Дорощук став бронзовим призером чемпіонату Європи.

Фінал Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у висоту продовжується. В текстовому онлайні зручно відслідковувати результати 15-го дня.

Легка атлетика Олімпійські ігри-2024 Олег Дорощук Україна на Олімпіаді-2024

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