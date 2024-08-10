Мчедлідзе побореться за бронзу Олімпіади-2024

Український борець вільного стилю (до 97 кг) Муразі Мчедлідзе виступить у втішних сутичках з вільної боротьби серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

Суперник українця Гіві Матчарашвілі з Грузії, який переміг Муразі на стадії 1/4 фіналу, зміг вийти у фінал турніру.

Для здобуття бронзи Мчедлідзе потрібно перемогти спочатку у втішній сутичці, а згодом у поєдинку за нагороду. Обидві сутички відбудуться у суботу, 11 серпня.

Раніше у цій дисципліні до 125 кг Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану у втішній сутичці на шляху до бронзової медалі.

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