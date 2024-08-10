Середа посів 8 місце у фіналі стрибків у воду

Українець Олексій Середа виступив у фіналі Олімпійських ігор 2024 у стрибках у воду з вишки 10 м.

18-річний спортсмен за шість раундів набрав 426,90 балів (67,20; 66.60; 66.30; 75.60; 64,80; 86.40), що дозволило посісти лише восьме місце. Зазначимо, що він єдиний представник України в особистих змаганнях на вишці серед чоловіків.

Олімпійським чемпіоном став іменитий китаєць Цао Юань. Для нього це золото вже четверте в кар'єрі. Раніше він тріумфував у Лондоні-2012 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Дві медалі в нього на Іграх-2016 у Ріо: золото в 3-метровому трампліні та бронза в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. У Токіо-2020 він також здобув дві нагороди: золото в стрибках з 10-метрової вишки та срібло в синхронній вишці з 10 метрів.

Срібло здобув японець Тамаї Рікуто, для якого ця олімпійська медаль стала першою в кар'єрі. Бронзу завоював британець Ноа Вільямс.

1. 🥇 Чао Юань (Китай) — 547.50;

2. 🥈 Тамаї Рікуто (Японія) — 507.65;

3. 🥉 Вільямс Ноа (Велика Британія) — 497.35;

...

8. Олексій Середа (Україна) — 426.90.

Нагадаємо, раніше Середа разом із Кирилом Болюхом посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор 2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

За подіями 15-го змагального дня Олімпіади-2024 зручно слідкувати у текстовому онлайні Чемпіона.