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Друга медаль України: підсумки виступу українських спортсменів 1 серпня на Олімпійських іграх

Андрій Твердохліб — 1 серпня, 22:07
Друга медаль України: підсумки виступу українських спортсменів 1 серпня на Олімпійських іграх

У шостий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени змагалися у 6 видах програми.

За медалі боролися стрілець Сергій Куліш, лучниця Вероніка Марченко, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко та легкоатлети Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук та Ігор Главан.

Уже перший медальний вид приніс Україні медаль. Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки з трьох різних положень здобув "срібло". Черкасець рівно пройшов усі види (на коліні, лежачи та стоячи) і за три спроби до завершення був у боротьбі за "золото". Проте "перестріляти" китайця українцеві не вдалося.

Є друга медаль України в Парижі.

Український стрілець Сергій Куліш виборов срібну медаль Олімпійських ігор-2024

Сергій Куліш

Getty Images

Не змогли поборотися за медалі українські скороходи та скороходки.

Ігор Главан у спортивній ходьбі на 20 км посів лише 40 місце.

У цій же дисципліні у жінок найкращою серед українок стала Людмила Оляновська, яка фінішувала 14-ю. Марія Сахарук і Олена Собчук посіли 17 та 20 місця відповідно.

Українська скороходка Людмила Оляновська на дистанції 20 км на Олімпійських іграх-2024

Людмила Оляновська

ФЛАУ

Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко перемогла в 1/8 фіналу косоварку Лоріану Куку одним вазарі та пройшла в 1/4 фіналу, де програла першій сіяній італійці Алісі Белланді. Наприкінці основного часу 20-річна українка отримала третє шидо (попередження) за пасивність та була дискваліфікована. Нагадаємо, таким же чином раніше вилетіла і Дар’я Білодід.

Попри поразку, 20-річна дзюдоїстка з Дніпропетровщини отримала шанс боротися за "бронзовий фінал", але і там не склалося поразка від китаянки Ма Чженчжао. Підсумкове сьому місце.

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко під час Олімпійських ігор-2024

Єлизавета Литвиненко

НОК України

Лучниця Вероніка Марченко змогла подолати стадію 1/32 фіналу в особистій першості, перемога над представницею Китайського Тайбею Лі Цай Чі, але вже в наступній сутичці поступилася мексиканці та завершила виступи в Парижі.

Дуже близькими до виходу у півфінал тенісного турніру в парному розряді були сестри Людмила та Надія Кіченок. Програвши першу партію іспанкам Букса/Соррібес, українки забрали другий сет, вели — 7:3 на тай-брейку, до десяти виграних розіграшів, але поступилися.

Чемпіон світу з плавання вільним стилем на 50 м Владислав Бухов не зумів пробитися у фінал коронної дистанції. Українець з результатом 21,89 пробився у півфінал, де фінішував 7-м у своєму запливі (21,76).

2 серпня атлети розіграють 23 комплекти медалей у 14 видах спорту.

За 6 змагальних днів українські атлети здобули 2 медалі: Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях і Сергій Куліш у кульовій стрільбі. У медальному заліку Україна посідає 34 місце.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Людмила Оляновська Париж-2024 Вероніка Марченко Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Сергій Куліш Владислав Бухов Ігор Главан Єлизавета Литвиненко Марія Сахарук Україна на Олімпіаді-2024 Олена Собчук

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