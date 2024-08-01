Друга медаль України: підсумки виступу українських спортсменів 1 серпня на Олімпійських іграх

У шостий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени змагалися у 6 видах програми.

За медалі боролися стрілець Сергій Куліш, лучниця Вероніка Марченко, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко та легкоатлети Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук та Ігор Главан.

Уже перший медальний вид приніс Україні медаль. Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки з трьох різних положень здобув "срібло". Черкасець рівно пройшов усі види (на коліні, лежачи та стоячи) і за три спроби до завершення був у боротьбі за "золото". Проте "перестріляти" китайця українцеві не вдалося.

Є друга медаль України в Парижі.

Сергій Куліш Getty Images

Не змогли поборотися за медалі українські скороходи та скороходки.

Ігор Главан у спортивній ходьбі на 20 км посів лише 40 місце.

У цій же дисципліні у жінок найкращою серед українок стала Людмила Оляновська, яка фінішувала 14-ю. Марія Сахарук і Олена Собчук посіли 17 та 20 місця відповідно.

Людмила Оляновська ФЛАУ

Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко перемогла в 1/8 фіналу косоварку Лоріану Куку одним вазарі та пройшла в 1/4 фіналу, де програла першій сіяній італійці Алісі Белланді. Наприкінці основного часу 20-річна українка отримала третє шидо (попередження) за пасивність та була дискваліфікована. Нагадаємо, таким же чином раніше вилетіла і Дар’я Білодід.

Попри поразку, 20-річна дзюдоїстка з Дніпропетровщини отримала шанс боротися за "бронзовий фінал", але і там не склалося — поразка від китаянки Ма Чженчжао. Підсумкове сьому місце.

Єлизавета Литвиненко НОК України

Лучниця Вероніка Марченко змогла подолати стадію 1/32 фіналу в особистій першості, перемога над представницею Китайського Тайбею Лі Цай Чі, але вже в наступній сутичці поступилася мексиканці та завершила виступи в Парижі.

Дуже близькими до виходу у півфінал тенісного турніру в парному розряді були сестри Людмила та Надія Кіченок. Програвши першу партію іспанкам Букса/Соррібес, українки забрали другий сет, вели — 7:3 на тай-брейку, до десяти виграних розіграшів, але поступилися.

Чемпіон світу з плавання вільним стилем на 50 м Владислав Бухов не зумів пробитися у фінал коронної дистанції. Українець з результатом 21,89 пробився у півфінал, де фінішував 7-м у своєму запливі (21,76).

2 серпня атлети розіграють 23 комплекти медалей у 14 видах спорту.

За 6 змагальних днів українські атлети здобули 2 медалі: Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях і Сергій Куліш у кульовій стрільбі. У медальному заліку Україна посідає 34 місце.