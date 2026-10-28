Кіченок не змогла пробитися до півфіналу парного розряду WTA 250 у Гуанчжоу

Людмила Кіченок у дуеті з японкою Макото Ніномія вилетіла з чвертьфіналу парного розряду турнірної серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу, програвши дуету Дженіс Тжен та Вінус Вільямс.

Протистояння тривало рівно одну годину та закінчилося у двох сетах – 1:6, 3:6.

Хоч Кіченок та Ніномія взяли стартовий гейм у цій зустрічі, але він став першим та єдиним у першій партії. Далі суперниці забрали шість геймів поспіль та оформили перемогу – 1:6.

У другому сеті дует українки та японки більше намагався нав'язати боротьбу, але теж не вдалося. Легендарна Вільямс та індонезійка Тжен віддали опоненткам лише три гейми та довели матч до перемоги – 3:6.

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

1/4 фіналу, парний розряд, 28 жовтня

Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Вінус Вільямс (США)/Дженіс Тжен (Індонезія) 1:6, 3:6

Нагадаємо, що у попередньому раунді Кіченок та Ніномія переграли чеську пару Джесіки Малечкової та Міріам Скох.