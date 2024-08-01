Бухов не вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024

Український плавець Владислав Бухов не пройшов у фінал Олімпійських ігор-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

22-річний донеччанин посів 11 підсумкове місце з часом 21,76, що було недостатньо для потрапляння до вісімки найкращих, яка побореться за медалі Олімпіади. Фінал на цій дистанції Олімпійських ігор відбудеться завтра, 2 серпня. Початок — о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в півфіналах ОІ-2020 у Токіо, що проводилися у 2021 році, Владислав Бухов також посів 11 сходинку в півфінальних запливах.

Напередодні Владислав розповів, що виступає з хворобою. Зазначимо, що Бухов є чинним чемпіоном світу на цій дистанції.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.