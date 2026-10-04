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Людмила Кіченок вилетіла з парного турніру в Пекіні, поступившись "нейтральному" дуету

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 08:20
Людмила Кіченок вилетіла з парного турніру в Пекіні, поступившись нейтральному дуету
Людмила Кіченок
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Українська тенісистка Людмила Кіченок та американка Ейша Мухаммад поступились "нейтральним" Марії Козирєвій і Вєрі Звонарьовій у першому колі парного турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 5:7, 9:11.

За поєдинок українсько-американський дует тричі подав навиліт, зробив чотири подвійні помилки та стільки ж брейків. Їх суперниці виконали два ейси, мали п'ять помилок на подачі й оформили три брейки.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 4 жовтня

Людмила Кіченок (Україна)/Ейша Мухаммад (США) – Марія Козирєва/Вера Звонарьова (-) 6:1, 5:7, 9:11

Зазначимо, що Кіченок була єдиною українкою в парному розряді на "тисячнику" в Пекіні. В "одиноночці" напередодні свої виступи припинила Даяна Ястремська (111), яка поступилась Сіньї Краус (95).

Нагадаємо, що нашу країну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки цього етапу зіграють Еліна Світоліна (7) і Дар'я Снігур (46).

Людмила Кіченок Пекін

Людмила Кіченок

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