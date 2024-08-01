Сестри Кіченок поступились у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок поступились іспанському дуету Крістіна Букси та Сари Соррібес-Тормо у чвертьфіналі тенісного турніру в парному розряді на Олімпійських іграх 2024.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 2:6, 12:10.

Суперниці обмінялися перемогами у сетах, тож доля протистояння визначилась на тай-брейку. Українки програвали на початку вирішальної партії у з рахунком 1:3, після чого змогли взяти шість підряд очок. Однак допустили 5 поспіль помилок та вивели іспанок вперед. Сестри змогли відіграти три матч-боли, проте у підсумку програли поєдинок.

Людмила та Надія 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 4 з 7 брейк-пойнтів.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Парний розряд

1/4 фіналу, 1 серпня

Крістіна Букса/Сара Соррібес-Тормо — Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 6:3, 2:6, 12:10

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу сестри Кіченок у супертайбрейку здолали американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик, а в 1/16 перемогли китаянок Чжан Шуай та Чжен Сайсай.

Зазначимо, що втретє в історії український тандем грав у жіночому парному чвертьфіналі Олімпіади з тенісу. Окрім Кіченок, до цієї стадії діставалися Альона й Катерина Бондаренко — єдині хто виходив до півфіналу олімпійського турніру (Пекін-2008).