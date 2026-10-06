Кіченок не зуміла вийти у чвертьфінал парного розряду турніру в Пекіні

Людмила Кіченок разом із американкою Ейшею Мухаммад не зуміли вийти у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У другому колі змагань вони поступилися п'ятому сіяному дуету Сторм Гантер (Австралія)/Крістіна Младенович (Франція).

Гра тривала 1 годину 10 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.

За поєдинок Кіченок і Мухаммад не подавали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 2 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та 5 брейків.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло парного розряду, 6 жовтня

Людмила Кіченок (Україна)/Ейша Мухаммад (США) – Сторм Гантер (Австралія)/Крістіна Младенович (Франція) 3:6, 3:6

Кіченок і Мухаммад вперше зіграли в одній парі.

Нагадаємо, до другого кола парного розряду вийшла Юлія Стародубцева разом із британкою Кеті Бултер. 7 жовтня вони посперечаються за путівку до чвертьфіналу з восьмим сіяним італійським дуетом Сара Еррані/Жасмін Паоліні.