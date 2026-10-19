Кіченок не вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру в Осаці
Людмила Кіченок разом із японкою Макото Ніномією не зуміли вийти до чвертьфіналу парного розряду турніру серії WTA 250 в японській Осаці, поступившись японському дуету Момоко Коборі та Аяно Сімідзу.
Протистояння тривало 1 годину 24 хвилини та закінчилося з рахунком – 4:6, 3:6.
Протягом усього поєдинку пара Коборі та Сімідзу володіла перевагою. Японський дует за усю гру не зробив жодної подвійної помилки, тоді як у суперниць їх аж п'ять. А от подач на виліт більше у Кіченок та Ніномії – 2 проти 1-єї у переможниць матчу.
Kinoshita Group Japan Open – WTA 250
Осака, Японія, хард
Призовий фонд: $283 347
1/8 фіналу парного розряду, 19 жовтня
Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Момоко Коборі/Аяно Сімідзу (Японія) 4:6, 3:6
Це була перша очна зустріч цих дуетів.
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