Кіченок пробилася до чвертьфіналу парного розряду WTA 250 у Гуанчжоу
Людмила Кіченок у дуеті з японкою Макото Ніномія пробилися у чвертьфінал парного розряду турнірної серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу, перегравши чеську пару Джесіки Малечкової та Міріам Скох.
Протистояння тривало 1 годину 27 хвилин та закінчилося з рахунком 3:6, 6:4, 10:8.
Guangzhou Open – WTA 250
Гуанчжоу, Китай, хард
Призовий фонд: $283,347
1/8 фіналу, парний розряд, 27 жовтня
Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Джесіка Малечкова (Чехія)/Міріам Скох (Чехія) 3:6, 6:4, 10:8
В 1/4 фіналу Кіченок та Ніномія зіграють проти пари Дженіс Тжен (Індонезія) та легендарної Вінус Вільямс (США), які у першому колі здолали Єкатеріне Горгодзе (Грузія)/Кімберлі Ціммерманн (Бельгія) у двох сетах – 6:0, 7:5.
Також свій поєдинок 27 жовтня у Гуанчжоу проводить Даяна Ястремська (97), яка грає проти американки українського походження Кеті Волинець (81).