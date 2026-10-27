Кіченок пробилася до чвертьфіналу парного розряду WTA 250 у Гуанчжоу

Людмила Кіченок у дуеті з японкою Макото Ніномія пробилися у чвертьфінал парного розряду турнірної серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу, перегравши чеську пару Джесіки Малечкової та Міріам Скох.

Протистояння тривало 1 годину 27 хвилин та закінчилося з рахунком 3:6, 6:4, 10:8.

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

1/8 фіналу, парний розряд, 27 жовтня

Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Джесіка Малечкова (Чехія)/Міріам Скох (Чехія) 3:6, 6:4, 10:8

В 1/4 фіналу Кіченок та Ніномія зіграють проти пари Дженіс Тжен (Індонезія) та легендарної Вінус Вільямс (США), які у першому колі здолали Єкатеріне Горгодзе (Грузія)/Кімберлі Ціммерманн (Бельгія) у двох сетах – 6:0, 7:5.

Також свій поєдинок 27 жовтня у Гуанчжоу проводить Даяна Ястремська (97), яка грає проти американки українського походження Кеті Волинець (81).

Раніше із одиночного розряду вилетіла Дар'я Снігур (40), яка програла представниці Угорщини Анні Бондар (76) у поєдинку першого кола турніру серії WTA 250 у Гуанчжоу.