Париж-2024. День 7. Текстова трансляція
2 серпня, у сьомий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 23 комплекти медалей у 16 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що український боксер Олександр Хижняк є фаворитом боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг:
- Хижняк завоює медаль будь-якого ґатунку — 1,04;
- Хижняк не завоює медаль — 9,00;
- Хижняк виграє Олімпіаду — 1,60;
- Хижняк не виграє Олімпіаду — 2,20.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.