Париж-2024. День 7. Текстова трансляція

2 серпня, у сьомий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 23 комплекти медалей у 16 видах спорту.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що український боксер Олександр Хижняк є фаворитом боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг:

Хижняк завоює медаль будь-якого ґатунку — 1,04;

Хижняк не завоює медаль — 9,00;

Хижняк виграє Олімпіаду — 1,60;

Хижняк не виграє Олімпіаду — 2,20.