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Костевич встановила національний рекорд на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 27 липня, 15:58
Костевич встановила національний рекорд на Олімпіаді-2024

39-річна українка Олена Костевич вшосте виступила на Олімпійських іграх, що є новим рекордом України.

Костевич на старті Олімпіади-2024 у Парижі виступила у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів. У підсумку вона стала 19-ю та не змогла вийти у фінал.

Таким чином Олена стала першою українкою в історії, яка виступила на понад п'яти Олімпійських іграх. На її рахунку золото в Афінах-2004, дві бронзи у Лондоні-2012 та срібло у парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020.

Олена продовжить боротьбу у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м. Кваліфікація у цьому виді програми відбудеться 2 серпня.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Олімпійські ігри-2024 Олена Костевич Україна на Олімпіаді-2024

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