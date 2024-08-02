Хижняк переміг Перейру та гарантував собі медаль на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру одностайним рішенням суддів у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.

Перший раунд українець провів більш активно і закономірно забрав його. Усі 5 суддів віддали перевагу Хижняку. У другому раунді ситуація не змінилася, тож перед вирішальним раундом в Олександра була комфортна перевага.

Хижняк обидва перші раунди завершив з рахунком 5:0. Тож єдине, що могло врятувати бразильця — дострокова перемога. Проте цього не сталося, і українець крокує у півфінал, який відбудеться 4 серпня.

Зазначимо, що цією перемогою він гарантував собі медаль у Парижі-2024, оскільки в боксі немає бронзового фіналу. 28-річний українець є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

Нагадаємо, Хижняк в 1/8 фіналу роздільним рішенням суддів переміг ексукраїнця Пилипа Акілова з Угорщини.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Олександр Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.