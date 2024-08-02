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Левченко достроково вилетіла з кваліфікації Олімпіади

Станіслав Лисак — 2 серпня, 11:48
Левченко достроково вилетіла з кваліфікації Олімпіади

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко достроково завершила виступи на Олімпійських іграх-2024.

26-річна легкоатлетка з Бахмута не змогла взяти висоту 1,83 метра з трьох спроб. Левченко закінчила кваліфікацію без результату. Зазначимо, що на ОІ-2020 у Токіо Юлія змогла вийти у фінал та посіла підсумкову восьме місце.

Нагадаємо, що боротьбу за вихід у фінал продовжують ще дві українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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