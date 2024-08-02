Швьонтек виграла бронзу Олімпіади-2024

Перша ракетка світу Іга Швьонтек обіграла Анну Кароліну Шмідлову (67) зі Словаччини у матчі за бронзу одиночного розряду Олімпіади-2024.

Матч тривав 1 годину 1 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Швьонтек тричі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Матч за третє місце, 2 серпня

Іга Швьонтек (Польща) — Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) 6:2, 6:1

Напередодні Іга сенсаційно поступилась у півфіналі турніру від китаянки Чжен Ціньвень (7). Для неї ця поразка стала першою на кортах Ролан Гаррос за три роки. До цього вона тричі поспіль вигравала турнір серії "Grand Slam" у Франції.

У фіналі Чжен зустрінеться із переможцем півфіналу Анна Шмідлова (Словаччина) — Донна Векич (Хорватія). Нагадаємо, що Донна у чвертьфіналі вибила останню представницю України в одиночному розряді Марту Костюк.

За головними подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно стежити в текстовій трансляції на Чемпіоні.