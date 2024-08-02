Магучіх, Бех-Романчук і Костевич: розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх 2 серпня

У сьомий день Олімпійських ігор-2024, що тривають у столиці Франці Парижі, на старти вийдуть 18 українських спортсменів.

Дзюдоїстка Ганна Гоман, стрибуни у воду Олег Колодій і Данило Коновалов боротимуться за медалі. Також відзначимо, що перші кваліфікаційні спроби виконають легкоатлети, зокрема наші медальні надії Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук і Михайло Кохан.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад українських спортсменів 2 серпня

10:00. Кульова стрільба, жінки. Стрільбі з дрібнокаліберного пістолета, 25 м. Попередній етап. Олена Костевич.

11:00. Легка атлетика, чоловіки. Метання молота. Кваліфікація, група A. Михайло Кохан.

🥇11:00. Дзюдо, жінки (+78 кг). 1/16 фіналу. Маріт Кампас (Нідерланди) — Христина Гоман.

11:15. Легка атлетика, жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко.

🥇12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхронні стрибки зі 3-метрового трампліна. Фінал. Олег Колодій, Данило Коновалов.

12:06. Академічна гребля, чоловіки. Двійка парна розпашна легкої ваги. Фінал B. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

17:40. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Гонка з роздільного старту. Вікторія Ус.

19:15. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Попередні забіги. Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак, Віталій Бутрим, Данило Даниленко.

21:10. Легка атлетика, чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація. Михайло Кокошко.

Загалом 2 серпня атлети розіграють 23 комплекти медалей у 14 видах спорту.

За 6 змагальних днів українські атлети здобули 2 медалі: Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях і Сергій Куліш у кульовій стрільбі. У медальному заліку Україна посідає 34 місце.