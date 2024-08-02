Олександр Хижняк — Вандерлі Перейра: онлайн-трансляція

Сьогодні, 2 серпня, відбудеться чвертьфінальний бій на Олімпійських іграх 2024 між українським боксером Олександром Хижняком та представником Бразилії Вандерлі Перейрою.

Поєдинок розпочнеться о 22:36 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є абсолютним фаворитом цього бою. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:

Перемога Олександра Хижняка — 1,04;

Перемога Вандерлі Перейри — 9,00.

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