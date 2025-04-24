1 шайба за гру: збірна України перемогла Японію в товариському матчі

Сьогодні, 24 квітня, збірна України провела заключний підготовчий поєдинок перед чемпіонатом світу в Дивізіоні 1А в Румунії. Суперником була збірна Японії.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Перші два періоди завершилися без закинутих шайб. Здавалося, що і третя двадцятихвилинка також буде "сухою".

За 4 хвилини і 28 секунд до кінця Андрій Денискін зумів пробити голкіпера суперників. Як виявилося, ця шайба стала єдиною і вирішальною в цій зустрічі.

Зазначимо, що останні сім офіційних матчів "синьо-жовті" програли японцям.

Хокей – товариський матч

24 квітня

Україна – Японія 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – Денискін (55:32)

Оскільки гра носила підготовчий характер, то сторони вирішили провести і овертайм, і серію булітів. Команда Дмитра Христича в овертаймі також здобула мінімальну перемогу, а от у серії булітів краще себе проявили представники збірної Японії.

Чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Нагадаємо, сьогодні збірна України U-18 розгромила однолітків зі Словенії в матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA.