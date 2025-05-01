Велика Британія здобула четверту перемогу поспіль на ЧС-2025

Збірна Великої Британії з хокею обіграла Італію з рахунком 5:1 в стартовому матчі четвертого туру чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А.

Для британців ця перемога стала четвертою в чотирьох матчах на поточному турнірі, проте лише першою, здобутою в основний час. Цей успіх дозволив британцям вийти в лідери в турнірній таблиці.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні 1A

4 тур, 1 травня

Італія – Велика Британія – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 00:32 Керк, 0:2 – 17:22 Альбер, 0:3 – 21:42 Керк, 0:4 – 27:03 Дагган, 1:4 – 30:43 Міслі, 1:5 – 58:45 О’Коннор

Сьогодні, 1 травня, відбудуться ще два матчі в дивізіоні 1А: Польща – Україна та Румунія – Японія. Вони розпочнуться о 16:00 і 19:30 відповідно.

Вчора, 30 квітня, у матчі третього туру Україна обіграла Румунію 4:0.