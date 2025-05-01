Україна вольовою перемогою над Польщею на ЧС-2025 наблизилася до елітного дивізіону

Сьогодні, 1 травня, відбувся матч четвертого туру Дивізіону ІА чемпіонату світу-2025, у якому зійшлися збірні України та Польщі.

Перед стартом цієї зустрічі обидві команди мали по шість очок, тож це була пряма боротьба за друге місце групи.

Перший період суперники провели без закинутих шайб. Ця проблема вирішилася на старті другої 20-хвилинки, коли Алан Лущарчик реалізував більшість.

На щастя, далі шайби влітали тільки у ворота польської команди. Ще по ходу другого періоду Віктор Захаров відновив паритет, а на четвертій хвилині третього він оформив дубль.

Згодом у списку авторів голів з'явилися імена Станіслава Садовикова та Данила Трахта, які принесли Україні вольову перемогу з рахунком 4:1.

Чемпіонат світу з хокею – Дивізіон ІА

4 тур, 1 травня

Польща – Україна 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 25:28 Лущарчик (більшість), 1:1 – 32:23 Захаров, 1:2 – 43:08 Захаров, 1:3 – 50:16 Садовиков, 1:4 – 55:00 Трахт.

За рахунок цієї перемоги Україна наздогнала лідера Дивізіону ІА Велику Британію – тепер в обох команд по дев'ять очок за тур до фінішу. Раніше британці обіграли Італію, вигравши свій четвертий поєдинок на турнірі.

В останньому матчі "синьо-жовті" зіграють з Японією. Від результату цієї зустрічі залежатиме подальша доля збірної України: перемога гарантуватиме українцям місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Ця гра відбудеться у суботу, 3 травня.

Варто зазначити, що востаннє збірна України з хокею виступала в елітному дивізіоні у далекому 2007 році, коли чемпіонат світу проходив у Москві.

Нагадаємо, що в стартовому турі Україна тільки у серії булітів програла Великій Британії. Потім команда Дмитра Христича знову дійшла до булітів, але цього разу вона здобула перемогу, вигравши серію з Італією. У попередньому матчі українці розгромили Румунію.