Збірна України поступилась Польщі у другому товариському матчі

Національна збірна України зіграла другий за два дні товариський матч зі збірною Польщі.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2. Після безгольового першого періоду у другій 20-хвилинці українців вивів вперед Олексій Ворона, а згодом подвоїв перевагу Глеб Варава.

Поляки відігралися у третьому періоді завдяки шайбам Патрика Кренжолека та Ніколая Сития у більшості.

В овертаймі вирішальний гол Польща закинула з буліту на п'ятій хвилині – відзначився Філіп Садлоха.

Хокей – товариський матч

14 квітня

Польща – Україна 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, ОТ – 1:0)

Шайби: 0:1 – 21:57 Ворона, 0:2 – 35:03 Варава, 1:2 – 49:30 Кренжолек, 2:2 – 53:21 Ситий, 3:2 – 4:04 Садлоха (буліт)

Нагадаємо, напередодні між цими збірними відбувся перший спаринг – "синьо-жовті" здобули перемогу в овертаймі.

Потім Україна переїде в Румунію, де зустрінеться у спарингу з Японією (ще одним суперником на ЧС).

Чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.