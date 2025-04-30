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Збірна України розгромила Румунію на ЧС-2025

Олександр Булава — 30 квітня 2025, 21:42
Збірна України розгромила Румунію на ЧС-2025
ФХУ

У середу, 30 квітня, збірна України провела свій третій матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, перегравши команду Румунії.

Зустріч завершилась з рахунком 4:0.

Українці активно розпочати гру та вже на 4-й хвилині вийшли вперед – Віктор Захаров завдав кидка у голкіпера, а потім першим був на добиванні. За хвилину "синьо-жовті" подвоїли перевагу завдяки індивідуальному проходу Віталія Ляльки. Завершив ударну 5-хвилинку українців влучний кидок від Денискіна.

У другому періоді збірна України дещо збавила оберти. Проте змогла відзначитися наприкінці 20-хвилинки – Денискін оформив дубль після завершення більшості.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA
3 тур, 30 квітня

Україна – Румунія 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 4:10 Захаров (Денискін + Бородай), 2:0 – 5:44 Лялька, 3:0 – 8:58 Денискін (Захаров), 4:0 – 37:14 Денискін (Бородай + Ратушний)

Нагадаємо, "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі українці також у булітах здобули перемогу над Італією.

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