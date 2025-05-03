Італія розгромила Румунію та вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу
IIHF
У суботу, 3 травня, збірна Італії перемогла команду Румунії та стала першою командою, яка вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.
Зустріч завершилася повним розгромом господарів турніру, які поступилися 1:7.
Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA
5 тур, 3 травня
Італія – Румунія 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Зазначимо, що попри перемогу італійців в України, яка сьогодні поступилася Японії, залишаються шанси піднятися у класі з другої сходинки, але для цього потрібно, щоб Польща в основний час переграла Велику Британію.
За такої ситуації одразу 3 команди матимуть по 9 балів. В такому випадку до уваги братимуться бали, отримані у матчах між собою, де найбільше набрала саме збірна України.