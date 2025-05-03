Польща не змогла обіграти Велику Британію на ЧС-2025 – Україна втратила шанси на елітний дивізіон

Сьогодні, 3 травня, у Дивізіоні ІА чемпіонату світу 2025 року відбувся останній матч, у якому зійшлися Велика Британія та Польща.

Після того, як збірна України зазнала поразки від Японії, а Італія розгромила Румунію, "синьо-жовті" ще зберігали шанси на вихід до елітного дивізіону.

Для цього потрібно було, щоб поляки в основний час перемогли британців, і тоді українці разом з італійцями опинилися б в еліті хокею.

Але сталося так, як сталося. Вже за підсумком перших двох періодів Велика Британія заробила велику перевагу над суперником, закинувши три шайби. Цього вистачило, щоб перемогти в цьому матчі.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

5 тур, 3 травня

Велика Британія – Польща 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 17:01 Воллер, 2:0 – 28:20 Дауд, 3:0 – 35:22 Беттеридж (більшість).

Таким чином, Велика Британія з 12 очками з першого місця вийшла в елітний дивізіон, туди ж потрапила й Італія, яка завершила чемпіонат світу з 10 балами.

А Україна, Польща та Японія залишилися в Дивізіоні ІА. На пониження пішла Румунія.