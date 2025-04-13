Збірна України переграла Польщу в межах підготовки до ЧС-2025

Сьогодні, 13 квітня, національна збірна України провела перший з двох запланованих товариських матчів проти збірної Польщі.

Гра, який відбулася на льодовій арені польського містечка Криниця-Здруй, де "синьо-жовті» проводять першу частину свого тренувального табору, завершилася з рахунком

В основні 60 хвилин зустрічі команди переможця не виявили, зігравши 2:2, тому гра перейшла в овертайм. Суперник майже одразу заробив у пасив вилучення, чим українці скористалися та змогли реалізувати більшість. Переможну шайбу забив Андрій Денискін.

Після матчу обидва тренери ще вирішили потренуватися в серії булітів, де також сильнішою була збірна України – 3:0

Контрольний матч з хокею

Польща – Україна 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1 ОТ)

Шайби: 1:0 – 5:38 Садлоха, 2:0 – 22:12 Міхальскі, 2:1 – 25:47 Денискін, 2:2 – 30:32 Захаров, 2:3 – ОТ Денискін

Другий матч відбудеться вже завтра, 14 квітня, початок о 19:00.

Потім Україна переїде в Румунію, де зустрінеться у спарингу з Японією (ще одним суперником на ЧС).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.