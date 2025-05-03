Поразка за крок до еліти: збірна Україна поступилася Японії в останньому турі ЧС-2025

Збірна України з хокею провела матч 5-го туру чемпіонату світу в Дивізіоні IA. "Синьо-жовті", ведучи по ходу зустрічі, зазнали поразки від команди Японії з рахунком 2:3.

Початок поєдинку був вдалим для команди Дмитра Христича. Вже на 5-й хвилині Віктор Захаров вдало обікрав суперника, обійшов захисника, переграв голкіпера і закинув практично в пусті ворота.

На жаль, ще в першому періоді японці відновили статус-кво. Гребеник втратив шайбу, японець підхопив і біля воріт збірної України відпасував на напарника, а той з другої спроби пробив Левшина.

У першій половині другого періоду українці двічі мали чудові нагоди знову вийти вперед: одразу двоє японців були вилучені, тож підопічні Христича грали за комфортної чисельної більшості – 5 на 3.

Та реалізувати свою перевагу в кількості гравців на льоду "синьо-жовтим" не вдалося. Натомість японці, повернувши повний склад, закинули у ворота Левшина дві швидкі шайби.

Під кінець другого періоду японці були близькими до того, аби збільшити розрив у рахунку до розгромного, однак після кидка шайба біля лінії воріт влучила у ковзан нападника суперників.

У третьому періоді довгий час українцям було дуже важко, проте на екваторі двадцятихвилинки Ворона скоротив розрив на табло, влучно кинувши під дальню стійку після поперечної передачі Захарова.

На жаль, усі спроби перевести гру в овертайм, що подарувало б Україні путівку до елітного дивізіону, виявилися марними.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

5 тур, 3 травня

Японія – Україна 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 04:58 Захаров, 1:1 – 13:22 Т.Накаджима (Й.Сато), 2:1 – 29:38 Кімура, більш (Ханзава, Й.Сато), 3:1 – 30:31 Сузукі (Ісогаї), 3:2 – 51:50 Ворона (Захаров).

Нагадаємо, в попередніх поєдинках "синьо-жовті" після поразки від Великої Британії (3:4, буліти) здобули перемоги над Італією (3:2, буліти), Румунією (4:0) та Польщею (4:1) і мабть в активі 9 залікових балів.

Попри поразку від Японії, у збірної України залишаються шанси на підвищення у класі, проте все залежить від результатів інших двох матчів. О 16:00 розпочнеться поєдинок Італія – Румунія, а о 19:30 Велика Британія зіграє з Польщею.

Українська команда отримає путівку до елітного дивізіону, якщо Італія не обіграє Румунію в основний час, або якщо Польща в основний час здолає Велику Британію.