Збірна України на чемпіонаті світу: закріпитися у другому дивізіоні та зробити заявку на еліту

У неділю, 27 квітня, у Сфинту-Георзі (Румунія) стартує чемпіонат світу 2025 року з хокею в другому Дивізіоні IА.

Збірна України повернулася до другого за значущістю дивізіону світового хокею за 7 років перебування в третьому (IВ). І зараз українці за один крок від повернення до еліти — до компанії збірних США, Канади, Швеції та Чехії...

Довгий шлях до еліти

Збірна України вперше потрапила в елітний дивізіон 1999-го року, на чемпіонаті світу в Норвегії. На початок 2000-х припав розквіт українського хокею – єдиний в історії виступ на Олімпіаді (Солт-Лейк-Сіті-2002) і 9-те місце на чемпіонаті світу у Швеції, того ж 2002-го року.

Але, у 2007-му команда посіла останнє місце на ЧС і вибула до другого за силою дивізіону. Якщо в перші роки після вильоту з еліти команда ще сподівалася повернутися в найсильніший дивізіон, то потім кілька років бовталася між другим і третім дивізіонами. У 2017-му році на домашньому чемпіонаті світу в Києві українці вкотре посіли останнє 6-те місце в другому дивізіоні, після чого на довгі сім років вибули до третьої ліги.

Прорив стався у минулому 2024-му. Всупереч усім жахам війни на рідній землі українці приїхали до Вільнюса в статусі одного з фаворитів турніру і провели всі п'ять матчів на одному диханні. Команда здобула п'ять перемог в основний час із загальною різницею шайб 31-2, і вперше за довгі роки повернулася до другого рівня світового хокею.

ФХУ

Потрапити до двійки найсильніших

Якщо між другим і третім дивізіонами відбувається обмін по одній команді – найкраща з третього на найгіршу з другого, то для того, щоб піднятися в ТОП, команді з другого дивізіону достатньо посісти 2-ге місце у своєму турнірі. Річ у тім, що в елітному дивізіоні 16 найсильніших команд світу на першому етапі поділені на дві групи по 8 команд. І в нижчий дивізіон вибувають аутсайдери обох груп. Матч за 15-16-ті місця, для визначення найслабшої команди еліти, не проводиться.

Таким чином, якщо всі останні роки українська команда боролася виключно за 1-е місце (або, щоб не стати останньою), то зараз їй достатньо поборотися за 2-е місце. Хоча, з урахуванням статусу новачка у другому за значущістю дивізіоні, головне, все-таки, не посісти останнє місце і не вибути до третьої ліги.

У цьому плані основними суперниками української збірної будуть команди Японії (5-е місце на ЧС-2024) і господарі турніру зі збірної Румунії (4-е місце на минулому турнірі). А ось до претендентів на підвищення в класі можна зарахувати збірну Італії та невдах елітного ЧС-2024 з Великої Британії та Польщі.

Обнадійливі репетиції

Саме матчем зі збірною Великої Британії українці розпочнуть свій турнірний шлях на цьогорічному ЧС. І вже за першою грою можна буде сказати, чи є у команди реальні шанси на потрапляння до елітного дивізіону вже за підсумками цьогорічного ЧС.

Контрольні матчі під час підготовки до чемпіонату світу показали, що українські вболівальники можуть сподіватися на успішний виступ. Так, у матчах із командою Польщі "жовто-сині" спочатку перемогли 3:2 у серії булітів, а потім поступилися з тим самим рахунком, але вже в овертаймі, знову звівши основний час гри внічию. Таким чином, українська команда абсолютно на рівних двічі зіграла зі збірною, яка ще рік тому виступала в елітному дивізіоні світового хокею.

Виграла українська команда й останній третій матч у рамках підготовки до чемпіонату світу – у збірної Японії (1:0), теоретично, прямого конкурента в боротьбі за виживання в другому дивізіоні.

"Сподіваюся, буде час виправити помилки"

Захисник збірної України Євген Ратушний після матчів із поляками зазначив:

"Хороші матчі. Побачили, на яких швидкостях відбуватиметься чемпіонат світу. Побачили наші помилки до старту турніру. У другому матчі вийшли на третій період без концентрації, коли вели 2:0. Суперник відчув гру, відігрався і виграв в овертаймі. Працюємо далі, готуємося до чемпіонату світу.

Дебют воротаря Олександра Левшина? Оцінку давати не буду, але він добре працював, зіграв на рівні й допоміг перемогти. Усі хлопці йому допомагали увійти в гру", – додав Ратушний.

Нестабільну гру команди відзначив і головний тренер Дмитро Христич.

"Напружені матчі. У першому повернулися в гру з 0:2 і виграли після овертайму, а у другому було все навпаки, суперник зробив камбек і виграв в овертаймі. Сподіваюся, буде час виправити свої помилки.

У другому матчі склалося відчуття, що на третій період вийшли так, ніби вже зробили роботу. І поляки чинили тиск, а ми не змогли знову зібратися. Звісно, склад не був оптимальним, і тепер знову є травми. Ще є час до чемпіонату світу. Шкода, що на третій період вийшли з таким ставленням", – додає головний тренер збірної України.

ФХУ

Ювілей капітана

Перший матч зі збірною Польщі в рамках підготовки до нинішнього чемпіонату світу став знаковим для капітана української команди. Ігор Мережко провів 50-ту ювілейну гру в складі національної команди. А вже зараз, з урахуванням двох інших матчів, кількість ігор на його рахунку зросла до 52. Попереду також п'ять матчів ЧС.

Вихованець харківського хокею, а нині гравець чеського ХК Плзень, якому в останній день квітня виповниться 27 років, починав кар'єру в австрійському Ред Буллі. Потім провів чотири роки за океаном, у Канаді, виступав у командах з Узбекистану, Росії, Данії та Словаччини. Він ніколи не грав в українських клубах, але й ніколи не забував про рідну країну. А з 2022 року є капітаном національної збірної.

Склад збірної України

Воротарі: Богдан Дьяченко (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Сергій Писаренко (Fassa, Італія).

Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Володимир Волков (TEBS Bratislava, Словаччина), Олексій Дахновський (Topolcany, Словаччина), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артем Гребеник (Mont-Blanc, Франція), Євген Ратушний (Шторм, Україна), Філіп Пангелов-Юлдашев (Jestrabi Prostejov, Чехія), Микита Полоницький (Сокіл, Україна), Гліб Варава (Шторм, Одеса).

Нападники: Данило Трахт (Lukko, Фінляндія), Вадим Мазур, Віктор Захаров, Денис Бородай, Олексій Янішевський (усі – Сокіл, Україна), Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін (обидва – Кременчук, Україна), Ілля Крикля (Шторм, Україна), Олексій Ворона (Torun, Польща), Ілля Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava U20, Чехія), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Ярослав Панченко (Київ Кепіталз, Україна), Олександр Пересунько (Пресов, Словаччина), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євгеній Фадєєв (Брегенцервальд, Австрія), Андрій Денискин (Torun, Польща)

ФХУ

Розклад матчів збірної України

27.04 | 17:00 | Україна – Великобританія

28.04 | 13:30 | Італія – Україна

30.04 | 20:30 | Україна – Румунія

01.05 | 17:00 | Польща – Україна

03.05 | 13:30 | Японія – Україна

Де дивитися ЧС-2025

Прямий етер матчів чемпіонату світу в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", який входить до пакетів кабельних операторів. Окрім трансляції матчів на глядачів також чекає аналітична "СТУДІЯ. ХОКЕЙ" за участю журналістів та запрошених експертів.

Перший матч нашої команди проти збірної Великої Британії відбудеться вже сьогодні, у неділю, 27 квітня. Початок гри – о 16:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.