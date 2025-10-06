Травми Флориди, депресивні голкіпери Едмонтона, інші контендери: чого чекати від нового сезону НХЛ

Зовсім скоро, у ніч з 7 на 8 жовтня, нарешті стартує подія, де здорові чоловіки перед публікою демонструють боротьбу, шалений запал, вибухову енергію й іноді навіть бійки. І ні – це не весілля, яке пішло не за планом. Це – її величність Національна хокейна ліга.

Міжсезоння вийшло не надто яскравим. Хокей – динамічна гра, тож очікуєш подібного драйву й на ринку, але спалахів цього літа було небагато. Через це не змінився й пул претендентів на щось серйозне. Але про все – поступово.

Отже, хто головні фаворити? Чи з’явився новий кандидат на щось велике? Хто завершив кар’єру? Про це – в анонсі сезону-2025/26 від "Чемпіона".

Флорида має проблеми

Насправді, чинний чемпіон останніх двох років не мав би проблем…

Зберегли MVP фіналу Кубка Стенлі Сема Беннета (64 млн на 8 років), продовжили контракт із головним трікстером ліги – Бредом Маршаном (31 млн на 6 років), який приєднався до клубу в лютому й став ключовою фігурою в плейоф (6 шайб за 6 матчів фінальної серії). Домовилися також із двома основними оборонцями – Аароном Екбладом (48,8 млн на 8 років) та Ніко Мікколою (40 млн на 8 років).

Втрати? Пішли воротар Вітек Ванечек і нападник Ніко Штурм. Чех здебільшого грів лавку за спиною Бобровського, а німець і зовсім рідко потрапляв у заявку. Його статистика в плейоф – нуль очок за вісім матчів – лише підтверджує статус резервіста. Справді вагомою втратою можна вважати Нейта Шмідта, але "пантери" просто не мали для нього місця в платіжці. Його замінить ветеран Джефф Пітрі – 37-річний оборонець погодився на символічні 775 тисяч за сезон.

…не мав би проблем , якби не травми. Спочатку вибув чех Томаш Носек – так, він "напривозив" у фіналі, але досвід у нього солідний. Та це були, як то кажуть, лише квіточки.

У серпні на операцію ліг Меттью Ткачак – його повернення очікується не раніше кінця грудня. Але найгірше – це втрата капітана. На тренуванні серйозну травму отримав Олександр Барков. Минулого сезону фін здобув уже третій у кар’єрі Селке Трофі – нагороду найкращому оборонному форварду. 29-річний хокеїст здатен змінити хід гри і біля чужих воріт, і при захисті власних. І от – він точно пропускає весь сезон. Можливо, навіть плейоф.

Aleksander Barkov has torn his ACL. The expected recovery timeline is 7-9 months. pic.twitter.com/iOoMVrMhuU — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) September 26, 2025

Чи є причини для паніки? Безумовно. Флорида мала чітку мету – третій Кубок Стенлі поспіль. Востаннє це вдавалося ще легендарному Торонто Мейпл Ліфс (1962-1964). Хоча й Монреаль (1976-79), і Айлендерс (1980-83) згодом мали по чотири поспіль.

Глибина ростеру дозволяє команді вийти до плейоф, але через відсутність однієї зірки та тривалу втрату іншої – навряд чи це буде високий посів. А як показує практика – домашній лід у розіграші Кубку Стенлі часто стає вирішальним.

"Нафта"! А може "Буде кров"?

Культовий фільм "There Will Be Blood" українські локалізатори назвали "Нафта". Але саме так – "Буде кров" – можна описати сезон Едмонтона.

Не виключено, що наступного літа ця версія Ойлерз – контендерська, амбітна, але вже трохи втомлена – розсиплеться.

Конор Макдевід досі не підписав новий контракт. І більшість експертів вважають, що головна зірка клубу, а можливо – й усієї ліги, готується до переїзду. Куди? Варіантів багато: Рейнджерс чи Кінгз можуть звільнити місце в платіжці, хтось бачить Конора в Кароліні. Але це – потім. Наразі канадець лишається в Едмонтоні. Проте цей шлейф невизначеності нависне дамокловим мечем над клубом, уболівальниками і самим Макдевідом.

Команда також втратила глибину. Евандер Кейн і Корі Перрі довели у фіналі, що досі здатні бути корисними. Віктор Арвідссон і Джефф Скіннер – хоч і не були ключовими у плей-оф – могли б у регулярці закрити другу чи третю ланку. Колись вони були зірками в слабких командах – досвід та вміння нікуди не зникли.

Голкіперське питання теж лишилося без відповіді. Келвін Пікар і Стюарт Скіннер провели пристойну "регулярку", зі злетами й падіннями відіграли постсезон. Але проти Флориди, окрім хіба п'ятого матчу, нічим не вразили. Навпаки, розчарували.

Stuart Skinner deflects the puck right to Barkov for an easy third goal 💀

Florida Panthers 3 Edmonton Oilers 0 - 2nd Inter#nhl #nhlplayoffs #oilers #panthers pic.twitter.com/46bm6nynGZ — Johnny Superbman (@2BCProductions) June 18, 2025

Едмонтон виміняв у Юти Коннора Інгрема. Для довідки: 27-річного воротаря торік "мамонти" відсторонили через депресію. Раніше він уже проходив лікування від обсесивно-компульсивного розладу, мав проблеми з алкоголем. І от – до двох "панікерів" додають ще одного, чия "менталка" під питанням. Браво!

Хоча справедливості заради – коли Інгрем у формі, він дійсно на рівні топголкіперів. У сезоні-2023/24 за Арізону він провів 50 матчів, оформив 6 шатаутів і мав 90,7% відбитих кидків.

Талант Макдевіда, Леона Драйзайтля, Евана Бушара, Девіда Ньюджент-Гопкінса, Зака Хаймана, Джейка Волмена та Дарнелла Нерса гарантує Ойлерз місце в плейоф. Але є істина: "напад виграє матчі, захист – титули". І Ойлерз за літо нічого не зробили, щоб відповідати цій істині.

Вегас обікрав Торонто і стає головним фаворитом Заходу

Мітч Марнер, один із провідних нападників ліги, перейшов із Торонто Мейпл Ліфс до Вегас Голден Найтс у рамках угоди sign-and-trade. Марнер, який провів дев’ять сезонів у Торонто, підписав восьмирічний контракт на 96 мільйонів доларів.

Канадець був справжньою зіркою Торонто – міста, в якому фактично виріс. За час виступів він набрав 741 очко у 657 матчах "регулярки" та ще 63 – у 70 іграх плейоф. Це робить його п’ятим за результативністю в історії легендарної франшизи.

За вісім сезонів Мейпл Ліфс лише двічі проходили перший раунд. Сам Мітч прагнув зміни обстановки – і ось вона сталася.

В обмін на нього Вегас віддав 28-річного Ніколаса Роя, який минулого сезону набрав скромні 31 очко в 71 матчі. Звісно, це не рівноцінний трейд. Але коли вибір між "хоч щось" і "нічого" – краще вже перший варіант.

Не менш вигідно виглядає обмін захисника Ніколаса Хага до Нешвілла. Натомість до Невади прибули майстер вкидань Колтон Сіссонс, який легко замінить Роя, та фахівець силової гри Жеремі Лозон.

Якби Вегас писав твір на тему "Як я провів літо", він міг би складатися з одного слова: "Чудово".

Голден Найтс і без того були однією з найпотужніших атакувальних команд НХЛ минулого сезону – п’яте місце за кількістю голів і друге за реалізацією більшості. А тепер їхній напад виглядає ще більш зухвало.

І не забуваймо про оборону "лицарів" – лише 2,61 пропущені шайби за гру. Менше дозволяли суперникам лише Кінгз (2,48) і Вінніпег (2,32).

За 8 років існування клуб встиг виграти Кубок Стенлі, зіграти ще в одному фіналі і пропустити плей-оф лише раз. Цього сезону Вегас знову серед фаворитів – і тепер вони виглядають справді страшно для опонентів.

Кароліна з Елерсом виглядає ще солідніше

Своїй восьмий сезон на чолі Гаррікейнз розпочинає Род Бріндамор. У попередніх семи Кароліна щоразу виходила в плейоф, а двічі за останні три роки доходила до фіналу конференції. І двічі її зупиняла Флорида – без особливих зусиль (загальний рахунок серій – 1:8).

Цього року Кароліна знову зроблять ставку на фірмову агресивну гру та безперервний форчек. Саме так команда знову планує стати грозою для суперників і серйозним претендентом на Кубок.

Підписання вільного агента Ніколая Елерса тільки закріпила за ними статус контендера. Данець уклав контракт на 6 років і 51 мільйон доларів – і немає сумнівів, що він його виправдає. У Вінніпезі він був одним із лідерів, а в збірній на ЧС-2025 став героєм сенсаційного виступу.

Ще в січні до Кароліни приєднався Тейлор Голл із Чикаго. Колишній перший номер драфту-2010 одразу довів свою цінність – 8+8 у 19 матчах регулярки та 2+4 у 15 іграх плейоф.

Ключові виконавці залишились у ростері, хімія збережена, стиль – упізнаваний. В умовах кадрових втрат Флориди саме Кароліна виглядає головним "тіньовим" претендентом на фінал від Сходу.

Що там Тампа?

"Блискавки" також не проти змістити своїх сусідів по штату з вершини. І принциповість цього протистояння вкотре підтвердилася навіть у товариських матчах.

3 жовтня Лайтнінг перемогли 5:2, але зустріч запам’яталася зовсім не рахунком. Бійки, 49 вилучень і 186 хвилин штрафу – це був справжній хокейний буревій.

Florida Panthers vs Tampa Bay Lightning, last two games:

• 460 combined penalty minutes

• 14 game misconducts (13 tonight)



Battle of Florida. pic.twitter.com/uSksxXdF5H — NHL News (@PuckReportNHL) October 5, 2025

Через два дні Флорида відповіла реваншем – 7:0. І матч був ще дикішим: кілька сутичок і 322 хвилини штрафу на два клуби.

Цього літа Тампа не робила гучних трансферів. Але й не втратила когось важливого. Навідміну від літа 2024-го, коли пішов Стівен Стемкос.

На подив багатьох, відхід легенди майже не позначився на грі. 3,56 гола за матч – найкращий результат минулого сезону в усій НХЛ. Атака працює як годинник, завдяки трійці Кучеров – Пойнт – Гюнцель. Останній чудово вписався і став гідною заміною Стемкосу, закинувши 41 шайбу в 80 іграх.

Оборона теж у порядку – 2,63 пропущених шайби на гру (четвертий показник у лізі). Баланс збережено.

Були жарти (з масною долею правди) про те, що фіналіст Сходу визначається ще в першому раунді, вже давно стали реальністю. Останні два сезони Тампа програвала Флориді з однаковим рахунком 1:4. Настав час реваншу?

Ти знаєш, а зорі також співають

На Заході, крім Едмонтона та Вегаса, не можна уникнути Даллас.

Техасці ще у 2020-му програли фінал Кубка Стенлі Тампі, а останні три роки незмінно вибувають у фіналі конференції – спочатку від Вегаса (2:4), потім двічі від Едмонтона (2:4, 1:4).

Особливо болючим став виліт у травні: Старз виграли перший матч, але далі "нафтовики" просто переїхали їх – чотири перемоги із загальним рахунком 19:4.

Поразка коштувала роботи головному тренеру Пітеру Дебуру. Його змінив Глен Гулуцан. Рекорд на посаді "головного" – не вражає. Тим паче, свого часу він уже працював у Далласі – й успіхів не досяг.

Останні сім сезонів Гулуцан працював в Едмонтоні – асистентом. І хоч вся слава останніх років Ойлерз належить Кноблауху, важливу роль Глен теж відігравав. Хто, як не представник "нафтовиків", має шанс зламати неприємну для Далласа традицію?

Ключовим підписанням став новий контракт із Меттом Дюшеном. 34-річний олімпійський чемпіон-2014 погодився на 18 мільйонів за 4 роки. По 4,5 млн на сезон – смішні гроші, якщо згадати, що торік він набрав 82 очки (32+50) за 82 матчі.

Найкращим бомбардиром став Джейсон Робертсон – 35 шайб. Проблема в тому, що в нього останній рік контракту. Дюшен зробив клубу знижку, та і ніхто крім відвертих аутсайдерів не мав можливості "насипати" йому грошви. А от Робертсон, якому лише 26, навряд чи наступного літа у праймі захоче робити утиски в бажаних доходах.

Що це означає? Або обмін ближче до дедлайну, або Старз "топлять" до останнього в надії взяти омріяну чашу.

Сезон у Старз буде першим повноцінним і для Мікко Рантанена. У нього були проблеми... із фінською армією. Все вирішилось штрафом. Але хто знає, можливо, певна критика на батьківщині потягне за собою якісь психологічні шлейфи.

Всі інші – присутні. У тому числі, й один із найзірковіших голкіперів ліги Джейк Еттінджер.

Аннагайм стає... Mighty?

67-річний Джоель Кенневіль – новий головний тренер Дакс. Так, сталося це ще в травні, коли решта ліги боролася у другому раунді, але для Аннагайма міжсезоння тривало – вже сьомий рік поспіль – із квітня.

Каліфорнійці завжди мали ауру улюбленців нейтральних вболівальників. Класна форма, цікавий логотип, яскраві результати. Чого вартує лише Кубок Стенлі-2007! Але останні роки – суцільний спад. Підписання, драфти, тренери – все кульгало.

Кенневіль – легенда. Три Кубки Стенлі з Чикаго (2010, 2013, 2015). Він заклав фундамент нинішньої Флориди, тренував її з 2019 по 2021 рік. Відставка була не через результати. Причина – скандал. Причому давній. Причому Кенневіль не головна дійова особа в ньому.

У травні 2021-го колишній гравець Чикаго Кайл Біч подав до суду на клуб, звинувативши тодішнього відеотренера Бреда Олдріча в сексуальному насильстві. І хоча прямої участі Кенневіля у приховуванні не довели, тінь залишилась. Зустріч із комісіонером ліги Гері Бетменом і добровільно-примусова відставка. Потім – три роки без роботи.

Тепер метр повертається. І хоч "дати шуму" з ходу навряд чи вийде, але тепер за Анагаймом слідкуємо дуже уважно.

Last Dance сезону. Анже Копітар

Словенія – країна з населенням трохи понад 2 мільйони. Але за останні десятиліття вона дала світу чимало великих спортсменів: Прімож Петерка, Петер Превц, Прімож Рогліч, Тадей Погачар… Та всі вони – з індивідуальних видів (ну окей, велоспорт хай буде командний, але ж то трохи не те).

Звичайно, в командних видах також є успіхи. Лука Дончич уже років 5 входить до списку найкращих баскетболістів світу. Горан Драгич не досяг його рівня, але на All-Star Game в НБА також відбирався.

Та першопроходцем, безумовно, є Анже Копітар. Для розуміння показники словенських хокеїстів, які обиралися на драфті НХЛ:

Копітар дебютував у НХЛ у жовтні 2006-го – і з того часу не змінив жодної команди. Він – лідер за кількістю зіграних матчів у формі Кінгз (1454), 15 разів ставав найкращим бомбардиром клубу за сезон.

1278 очок – лише на 29 менше, ніж у легенди Марселя Діонна. І цілком можливо, що саме цьогоріч Копітар стане №1 в історії Кінгз за результативністю.

Два Кубки Стенлі. Два Селке Трофі. Три Леді Бінг Трофі. І при цьому все ще залишається ефективним. 38-річний форвард набрав 21 + 46 за 81 матч.

Анже оголосив, що цей сезон стане його фінальним. Кінгз чотири сезони поспіль вилітають у першому раунді. І, схоже, цьогоріч навряд чи буде краще. Тому, ймовірно, словенець піде без трофею.

Anze Kopitar has announced that he will be retiring from the NHL after this season. 👑



✔️ The first player from Slovenia to play in the NHL

✔️ 2 Stanley Cups

✔️ 2 Frank J. Selke Trophies

✔️ 3 Lady Byng Memorial Trophies

✔️ 1 Mark Messier Leadership Award

✔️ 5 All-Star Game… pic.twitter.com/zR0zPmKWwG — NHL (@NHL) September 18, 2025

А далі? Це ж Лос-Анджелес. Не раз вільні агенти обирали місцеві франшизи тільки через престиж міста.

Макдевід, Робертсон, що ви? Готові замінити Анже на радість фанатам "королів"?

Чи будуть українці в НХЛ?

На жаль – ні. Востаннє українські хокеїсти виходили на лід у НХЛ ще в сезоні 2012/13. Це були Руслан Федотенко та Олексій Понікаровський, які згодом приєдналися до ХК Донбас. Олексій залишився у КХЛ – грав за СКА та Куньлунь, а Руслан намагався повернутися до НХЛ, проте далі фарм-клубу Айова Вайлд у АХЛ справа не пішла.

After winning the Stanley Cup with the Lightning in 2004, Ukrainian Ruslan Fedotenko, who scored the championship-clinching goal, brought the trophy back to Kyiv, his hometown 🇺🇦 pic.twitter.com/hn5ydhw3Hr — Mike Commito (@mikecommito) February 28, 2022

Є перспективи: або туманні, або трохи ліпші, але треба чекати.

Артур Чолач був обраний Вегасом на драфті-2021 під №190. Він має досвід викликів у першу команду, але виключно на передсезонні збори. І, здається, цього року історія його виступів у США повториться: місце у Сілвер Найтс або Тахо Найт Монстерс (фарм-клуби в мінорних лігах).

Так, йому лише 22. Але в такому потужному складі Вегаса шанси отримати бодай 1 матч у сезоні – близькі до нуля.

Олександр Левшин провів неймовірний сезон у студентській лізі Канади та класно проявив себе на ЧС-2025. Левшина навіть викликали до тренувального табору Ванкувера – але дебюту чекати ще довго. До 2027 року він залишатиметься в NCAA, а лише потім – вийде на драфт.

Потенціал є. І якщо все складеться, Левшин зможе щонайменше повторити досягнення Сергія Ткаченка, Ігор Карпенка, Сергій Гайдученка – українських воротарів, які обиралися на драфті. Але жоден із них так і не дебютував у найсильнішій хокейній лізі світу. Триматимемо кулачки, щоб через 2-3 роки Левшин змінив це.

Якщо не знаєте, за кого вболівати, а душа просить хоча б якогось українського зв’язку – Калгарі Флеймз може стати непоганим вибором. Їх головний тренер Раян Гуска нещодавно у коментарі словацьким ЗМІ згадав, що його предки походять не зі Словаччини, а з України.

Вирішили завершити кар’єру

Хокей – жорсткий спорт. Сила, швидкість, витривалість – усе з віком втрачається. І тоді є лише один шлях – повісити ковзани на цвях.

Ще наприкінці минулого сезону голкіпер Марк-Андре Флері оголосив про завершення кар’єри. Щоб зробити це красиво, він підписав пробний контракт із рідним Піттсбургом – де й провів найкращі роки. Фанати аплодували стоячи, клуб – заслужено отримав респект за людяність і правильне прощання з легендою.

38-річний Ті Джей Оші минулого сезону взагалі не виходив на лід через важку травму. Літо все розставило по місцях – здоров’я не дозволяє продовжувати.

Словацький ветеран Ярослав Галак два роки був без клубу, але не втрачав надії на виклик у НХЛ або АХЛ. Пропозиції з Європи були, але 40-річний воротар не хотів повертатися, оскільки тут діти вже ходять до школи. Тому і завершив кар'єру.

Ерік Джонсон – перший номер драфту-2006, 1023 матчі в лізі, 348 очок (95 голів + 253 асисти). І головне – Кубок Стенлі з Колорадо у 2022-му. Це особливо приємно, враховуючи, що більшість часу він був зіркою "лавин", коли вони ні на що не претендували.

36-річний Макс Пачіоретті Кубок не вигравав, але був обличчям "Монреаля", капітаном команди. Із хокеєм не прощається – працюватиме у тренерському штабі Мічигана (NCAA).

На менеджерське крісло пішов ровесник Пачіоретті Метт Мартін. 13 із 15 сезонів у Національній хокейній лізі він віддав Айлендерс. Мабуть, через таку вірність його і призначили спеціальним помічником генерального менеджера "острів’ян".

Торі Крюг – наймолодший. Лише 34 роки, але через наслідки складної операції на кісточціхокеїст змушений завершити виступи. Сезон-2024/25 він пропустив повністю, і лікарі не дали "зелене світло" на повернення.

Останні чотири роки Торі грав за Сент-Луїс, але для фанатів Бостона він – жива легенда. У 2024 році його включили до списку 100 найкращих гравців Брюїнз усіх часів. І заслужено: 521 матч у регулярці, 67 шайб, 269 асистів, єдиний гравець "ведмедів", який набрав 4 очки в матчі фінальної серії Кубка Стенлі.

Де дивитися НХЛ в Україні?

В Україні права на трансляції має Setanta Sports Ukraine. І вже в програмі – матч-відкриття сезону між Флоридою Пантерз і Чикаго Блекгокс.