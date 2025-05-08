Зрівнявся з Куррі та Лем'є: форвард Далласа провів видатний матч у Кубку Стенлі

Фінський нападник Далласа Мікко Рантанен оформив кілька рекордів франшизи та НХЛ завдяки хеттрику у ворота Вінніпега.

Старз обіграли Джетс із рахунком 3:2.

Йому вдалося забити три шайби в двох матчах плейоф поспіль. Він став лише третім гравцем, якому вдалося подібне.

Раніше в історії ліги два хеттрики поспіль у постсезоні змогли оформити лише Даг Бентлі у 1944 році (четвертий та п'ятий матчі півфіналу) та Ярі Куррі у 1985 році (п'ятий та шостий матчі фіналу конференції).

Mikko Rantanen is the third player in NHL playoff HISTORY with back-to-back hat tricks, joining:



Jari Kurri (1985)

Doug Bentley(1944) pic.twitter.com/II2v3s7ska — Extra Muse (@extra_muse) May 8, 2025

За останні 3 матчі Даллас закинув 11 шайб. Мікко набрав 11 очок, взявши участь у кожному з голів "зірок".

Раніше на відрізку з трьох матчів (при 10+ шайб) у кожному взятті воріт суперників зумів набрати очки лише легенда Піттсбурга Маріо Лем'є, який у січні 1989 року набрав 12 очок.

Last 3 games:@DallasStars: 11 goals

Mikko Rantanen: 11 points



In NHL history, the only other player to have 10+ points over a 3-game span while scoring or assisting on every one of his team's goals (regular season or playoffs) was Mario Lemieux from January 17-21, 1989 (12). pic.twitter.com/p9YxBMSv9t — OptaSTATS (@OptaSTATS) May 8, 2025

Рантанен також став другим гравцем франшизи, який у плейоф має більше одного хеттрику. Єдиним гравцем до сьогодні з таким досягненням був Джо Павелскі.

Mikko Rantanen joined Joe Pavelski as the only players in Dallas Stars history with multiple playoff hat tricks.



He’s played eight playoff games for Dallas. — Josh Bogorad (@JoshBogorad) May 8, 2025

Ба більше – він перший гравець техасців із "натуральним хеттриком" (коли між шайбами не відзначається ніхто з партнерів – прим.) у матчі плейоф.

Форвард проводить свій 8 матч за команду в плейоф. Даллас посилив ростер ним у березні цього року, коли виміняв хокеїста з Кароліни.

Мікко Рантанен очолив гонку бомбардирів Кубка Стенлі 2025, маючи в своєму активі 15 очок (8 закинутих шайб та 7 результативних передач).