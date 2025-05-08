Зрівнявся з Куррі та Лем'є: форвард Далласа провів видатний матч у Кубку Стенлі
Фінський нападник Далласа Мікко Рантанен оформив кілька рекордів франшизи та НХЛ завдяки хеттрику у ворота Вінніпега.
Старз обіграли Джетс із рахунком 3:2.
Йому вдалося забити три шайби в двох матчах плейоф поспіль. Він став лише третім гравцем, якому вдалося подібне.
Раніше в історії ліги два хеттрики поспіль у постсезоні змогли оформити лише Даг Бентлі у 1944 році (четвертий та п'ятий матчі півфіналу) та Ярі Куррі у 1985 році (п'ятий та шостий матчі фіналу конференції).
За останні 3 матчі Даллас закинув 11 шайб. Мікко набрав 11 очок, взявши участь у кожному з голів "зірок".
Раніше на відрізку з трьох матчів (при 10+ шайб) у кожному взятті воріт суперників зумів набрати очки лише легенда Піттсбурга Маріо Лем'є, який у січні 1989 року набрав 12 очок.
Рантанен також став другим гравцем франшизи, який у плейоф має більше одного хеттрику. Єдиним гравцем до сьогодні з таким досягненням був Джо Павелскі.
Ба більше – він перший гравець техасців із "натуральним хеттриком" (коли між шайбами не відзначається ніхто з партнерів – прим.) у матчі плейоф.
Форвард проводить свій 8 матч за команду в плейоф. Даллас посилив ростер ним у березні цього року, коли виміняв хокеїста з Кароліни.
Мікко Рантанен очолив гонку бомбардирів Кубка Стенлі 2025, маючи в своєму активі 15 очок (8 закинутих шайб та 7 результативних передач).