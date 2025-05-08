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Зрівнявся з Куррі та Лем'є: форвард Далласа провів видатний матч у Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 8 травня 2025, 09:59
Зрівнявся з Куррі та Лем'є: форвард Далласа провів видатний матч у Кубку Стенлі
Мікко Рантанен і Мікель Артета
Instagram cradnec/Mikko Rantanen

Фінський нападник Далласа Мікко Рантанен оформив кілька рекордів франшизи та НХЛ завдяки хеттрику у ворота Вінніпега.

Старз обіграли Джетс із рахунком 3:2.

Йому вдалося забити три шайби в двох матчах плейоф поспіль. Він став лише третім гравцем, якому вдалося подібне.

Раніше в історії ліги два хеттрики поспіль у постсезоні змогли оформити лише Даг Бентлі у 1944 році (четвертий та п'ятий матчі півфіналу) та Ярі Куррі у 1985 році (п'ятий та шостий матчі фіналу конференції).

За останні 3 матчі Даллас закинув 11 шайб. Мікко набрав 11 очок, взявши участь у кожному з голів "зірок".

Раніше на відрізку з трьох матчів (при 10+ шайб) у кожному взятті воріт суперників зумів набрати очки лише легенда Піттсбурга Маріо Лем'є, який у січні 1989 року набрав 12 очок.

Рантанен також став другим гравцем франшизи, який у плейоф має більше одного хеттрику. Єдиним гравцем до сьогодні з таким досягненням був Джо Павелскі.

Ба більше – він перший гравець техасців із "натуральним хеттриком" (коли між шайбами не відзначається ніхто з партнерів – прим.) у матчі плейоф.

Форвард проводить свій 8 матч за команду в плейоф. Даллас посилив ростер ним у березні цього року, коли виміняв хокеїста з Кароліни. 

Мікко Рантанен очолив гонку бомбардирів Кубка Стенлі 2025, маючи в своєму активі 15 очок (8 закинутих шайб та 7 результативних передач).

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